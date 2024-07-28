"Перетин усіх червоних ліній": Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни", проте встановив умови для її уникнення
Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей. Проте Ізраїль висунув умови, щоб запобігти повномасштабній війні
Про це заявив речник МЗС Ізраїлю Орен Марморштейн у Х.
""Хезболла" - передовий форпост Ірану в Лівані - вчинила різанину в Мадждал-Шамсі вчора: убивство невинних дітей і підлітків, коли вони грали у футбол. Хезболла, довга рука Ірану, скерувала свій вогонь по цивільному населенню. "Хезболла" не робить різниці між євреями та неєвреями, і її метою є вбивство громадян Ізраїлю, ким би вони не були", - наголосив він.
Представник ізраїльського МЗС зазначив, що всупереч її запереченням, "Хезболла" є організацією, яка несе однозначну відповідальність за вчорашню трагедію. За його словами, ракета була іранською, а "Хезболла" є єдиною терористичною організацією, яка має такі у своєму арсеналі.
"Суботня різанина є перетином усіх червоних ліній Хезболлою. Це не армія, яка бореться з іншою армією. Скоріше це терористична організація, яка навмисно стріляє по цивільних", - написав Марморштейн.
Він заявив, що "Ізраїль скористається своїм правом і обов'язком діяти в порядку самооборони і відповість на удар". Представник ізраїльського дипломатичного відомства підкреслив, що тепер "світ має покласти повну відповідальність на Іран та його терористичних ставлеників: "Хезболлу", ХАМАС і хуситів".
Він наполягає, що світ повинен визнати Корпус вартових іранської революції терористичною організацією, накласти на Іран санкції, оголосити "Хезболлу" терористичною організацією та покласти на неї повну відповідальність за вбивство дітей.
Проте у МЗС Ізраїлю заявили, що є єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, — це змусити Хезболлу виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН.
"Зараз остання хвилина, щоб зробити це дипломатичним шляхом", - наголосив Марморштейн.
- Нагадаємо, що у суботу, 27 липня 2024 року, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Загинули діти.
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