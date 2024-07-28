"Перетин усіх червоних ліній": Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни", проте встановив умови для її уникнення

Про це заявив речник МЗС Ізраїлю Орен Марморштейн у Х.

""Хезболла" - передовий форпост Ірану в Лівані - вчинила різанину в Мадждал-Шамсі вчора: убивство невинних дітей і підлітків, коли вони грали у футбол. Хезболла, довга рука Ірану, скерувала свій вогонь по цивільному населенню. "Хезболла" не робить різниці між євреями та неєвреями, і її метою є вбивство громадян Ізраїлю, ким би вони не були", - наголосив він.

Представник ізраїльського МЗС зазначив, що всупереч її запереченням, "Хезболла" є організацією, яка несе однозначну відповідальність за вчорашню трагедію. За його словами, ракета була іранською, а "Хезболла" є єдиною терористичною організацією, яка має такі у своєму арсеналі.

"Суботня різанина є перетином усіх червоних ліній Хезболлою. Це не армія, яка бореться з іншою армією. Скоріше це терористична організація, яка навмисно стріляє по цивільних", - написав Марморштейн.

Він заявив, що "Ізраїль скористається своїм правом і обов'язком діяти в порядку самооборони і відповість на удар". Представник ізраїльського дипломатичного відомства підкреслив, що тепер "світ має покласти повну відповідальність на Іран та його терористичних ставлеників: "Хезболлу", ХАМАС і хуситів".

Він наполягає, що світ повинен визнати Корпус вартових іранської революції терористичною організацією, накласти на Іран санкції, оголосити "Хезболлу" терористичною організацією та покласти на неї повну відповідальність за вбивство дітей.

Проте у МЗС Ізраїлю заявили, що є єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, — це змусити Хезболлу виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН.

"Зараз остання хвилина, щоб зробити це дипломатичним шляхом", - наголосив Марморштейн.