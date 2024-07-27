На півночі Ізраїлю ракета "Хезболли" влучила по футбольному полю з дітьми: 10 загиблих, 34 поранених
У суботу, 27 липня 2024 року, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю
Командування ЦАХАЛ стверджує, що за навмисним ударом стоїть підтримувана Іраном шиїтська терористична організація "Хезболла", передає ізраїльський 7 канал.
"10 загиблих, у тому числі дітей, і 34 поранених, у тому числі 7 у критичному стані та 10 у важкому стані", - описує телеканал наслідки удару.
Футбольне поле знаходиться біля парку, серед постраждалих і загиблих є діти та підлітки віком 10-20 років.
Початкові розслідування, проведені ЦАХАЛом, показують, що системі ППО було важко перехопити ракету.
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"Після сирен, які пролунали о 17:24 в районі північного Ізраїлю, було виявлено, що приблизно 30 повітряних цілей рухаються з території Лівану на територію Ізраїлю. Система протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила численні цілі", - спершу повідомляла Армія оборони Ізраїлю.
Пізніше ЦАХАЛ визнав факт удару й звинуватив у ньому "Хезболлу".
"Терористична організація "Хезболла" стоїть за ракетним ударом по футбольному полю в Мадждал-Шамсі, який спричинив численні жертви серед цивільного населення, включно з дітьми", - зазначили ізраїльські військові.
"Хезболла" натомість свою причетність заперечує.
- У червні цього року США запропонували Ізраїлю гарантії безпеки у разі повномасштабної наземної війни з "Хезболлою".
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