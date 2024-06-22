США запропонували Ізраїлю гарантії безпеки у разі повномасштабної війни з "Хезболлою", - CNN

Про це повідомляє CNN.

Ці заяви прозвучали під час візиту ізраїльської делегації до Вашингтона й на тлі збільшення кількості транскордонних атак між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла" протягом останніх тижнів.

Як зазначили у видання, цього тижня у Вашингтоні ізраїльські високопосадовці, зокрема міністр стратегічних справ Рон Дермер і радник з питань національної безпеки Цахі Ханегбі, взяли участь у низці зустрічей з представниками адміністрації Байдена, в тому числі з радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном і координатором Білого дому у справах Близького Сходу Бретом Макгерком.

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За словами джерел, під час зустрічей високопосадовці обговорили питання провокацій "Хезболли". Американські чиновники чітко дали зрозуміти, що адміністрація Байдена запропонує Ізраїлю необхідну допомогу у сфері безпеки, однак не будуть розгортати американські війська.

Крім того, сторони обговорили можливі "виходи за рамки", щоб спробувати знизити напруженість уздовж так званої "блакитної лінії", яка розділяє Ліван та Ізраїль. Ці переговори стосувалися шляхів повернення ізраїльтян і ліванців, які були переміщені від кордону, додому.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмон. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою" було випущено 12 червня близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян з Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".