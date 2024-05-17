"Один із найбільших обстрілів": ЦАХАЛ заявив, що "Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 75 ракет

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, близько 75 ракет було випущено з території Лівану по північній частині Ізраїлю.

У ЦАХАЛі заявили, що десятки ракет були перехоплені системою "Залізний купол".

Унаслідок ракетного обстрілу у Верхній Галілеї двоє людей отримали поранення, їх було ушпиталено.

"Цей обстріл є одним з найбільших, здійснених «Хезболлою» на півночі Ізраїлю за час війни", - йдеться у повідомленні.