"Один із найбільших обстрілів": ЦАХАЛ заявив, що "Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 75 ракет
Армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами ізраїльських військових, близько 75 ракет було випущено з території Лівану по північній частині Ізраїлю.
У ЦАХАЛі заявили, що десятки ракет були перехоплені системою "Залізний купол".
Унаслідок ракетного обстрілу у Верхній Галілеї двоє людей отримали поранення, їх було ушпиталено.
"Цей обстріл є одним з найбільших, здійснених «Хезболлою» на півночі Ізраїлю за час війни", - йдеться у повідомленні.
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10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмон. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.
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