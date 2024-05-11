"Хезболла" випустила з Лівану 35 ракет по місту на півночі Ізраїлю: ЦАХАЛ відповів хвилею ударів
10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмон. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи
Про це повідомляє Times of Israel.
ЦАХАЛ заявив, що близько 15 ракет були збиті "Залізним куполом", а інші впали на місто, завдавши шкоди. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі та згоріли автомобілі, а на одній із доріг утворився великий кратер від ракети.
Інші ракети, що впали за межами міста, спричинили великі пожежі на пагорбах вздовж траси 90. Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю повідомила, що на місці події працювали 10 пожежних команд.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що обстріляла джерела вогню з артилерії. "Хезболла" взяла на себе відповідальність за цей напад.
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ЦАХАЛ заявив, що у відповідь здійснив хвилю авіаударів по позиціях "Хезболли" в шести різних районах на півдні Лівану, вразивши п'ять будівель, що використовувалися терористичним угрупованням, і військовий пост для запуску ракет на півночі Ізраїлю.
Того ж дня три протитанкові ракети були випущені по ізраїльському кібуцу Місгав у Верхній Галілеї поруч із ліванським кордоном, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ. Повідомлень про постраждалих не надходило, хоча одна з ракет влучила в будівлю, завдавши їй шкоди.
Крім того, двоє озброєних бойовиків "Хезболли" були атаковані ізраїльськими ВПС в південному ліванському місті Ярун, повідомили військові. Ізраїльські винищувачі також завдали ударів по інших об'єктах Хезболли в Кафр-Кілі і Бліді, додали в ізраїльській армії.
- У неділю, 28 квітня, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибуде до Лівану, щоб озвучити пропозиції з запобігання потенційній війні між Ізраїлем і радикальним угрупованням "Хезболла".
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