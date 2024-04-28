Очільник МЗС Франції відвідає Ліван: пропонуватиме, як запобігти війні Ізраїлю з "Хезболлою"

Про це пише Reuters.

"Мета - запобігти регіональній "пожежі" й уникнути ще більшого погіршення ситуації на кордоні між Ізраїлем та Ліваном", - заявив на пресконференції заступник речника міністерства закордонних справ Крістоф Лемуан.

Французькі урядовці кажуть, що наразі відповіді були загальними та не мали консенсусу серед керівництва Лівану. Однак вони переконані, що для будь-якої форми домовленостей ще зарано. На їхню думку, сьогодні життєво важливо долучитися до переговорів, щоб коли настане потрібний момент, обидві сторони були готові.

Зазначається, що Франція намагається вдосконалити дорожню карту, яку обидві сторони могли б ухвалити для зниження напруженості, оскільки після масштабного обстрілу Іраном ракетами Ізраїлю, взаємні обстріли сторін посилилися.

Франція має історичні зв'язки з Ліваном, і раніше цього року європейська країна запропонувала елітному підрозділу "Хезболли" відступити на 10 км (6 миль) від ізраїльського кордону, в обмін на припинення ізраїльтянами ударів по південному Лівану.

Пропозиція Франції раніше обговорювалася з партнерами, зокрема зі США, але не мала прогресу. Париж намагається зберегти динаміку в переговорах і донести офіційним особам Лівану, що ізраїльські погрози військової операції на півдні країни потрібно сприймати серйозно.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Нікаті та командувач ліванської армії Джозеф Аун зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном на початку квітня й обговорили французьку пропозицію.

У березні МЗС Лівану надіслало листа до посольства Франції у Бейруті. В ньому Бейрут вважає, що французька ініціатива стане значним кроком на шляху до миру і безпеки в Лівані й усьому регіоні. Місцеві ліванські ЗМІ повідомили, що уряд надав французам відповідь на цю пропозицію.

"Полум'я буде мерехтіти, і напруженість триватиме. Ми перебуваємо в ситуації стратегічної невизначеності з обох сторін", - сказав один з ліванських дипломатів.

Офіційні особи кажуть, що війська ООН не в змозі виконати свій миротворчий мандат, і частина пропозицій Франції спрямована на посилення місії шляхом зміцнення ліванської армії. На півдні Лівану дислокується 700 французьких військовослужбовців у складі 10-тисячного миротворчого контингенту ООН.

Після візиту до Лівану, Сежурне вирушить до Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Також повідомляється, що міністри закордонних справ арабських і західних країн, включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, проведуть неформальні переговори в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Ер-Ріяді, щоб обговорити війну в Газі з президентом Палестини Махмудом Аббасом.