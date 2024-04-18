ЦАХАЛ вдарив по об'єктах "Хезболли" в Лівані
Ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Зазначається що винищувачі Ізраїлю завдали удару по інфраструктурі "Хезболли" в районі Хіама, зокрема по двох військових об'єктах.
Крім того, солдати ЦАХАЛу вели вогонь, щоб усунути безпосередню загрозу в цьому районі. Також, як кажуть військові, були ліквідовані два терористи.
- Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію старшого командира ліванської організації "Хезболла" Ісмаїла Юсефа База в прибережному районі Лівану.
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