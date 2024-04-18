ЦАХАЛ вдарив по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Зазначається що винищувачі Ізраїлю завдали удару по інфраструктурі "Хезболли" в районі Хіама, зокрема по двох військових об'єктах.

Крім того, солдати ЦАХАЛу вели вогонь, щоб усунути безпосередню загрозу в цьому районі. Також, як кажуть військові, були ліквідовані два терористи.