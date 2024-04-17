У ЦАХАЛ заявили, що ліквідували старшого командира Хезболли
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про ліквідацію старшого командира ліванської організації "Хезболла" Ісмаїла Юсефа База в прибережному районі Лівану
Про це повідомляє Jerusalim Post.
Як наголошує ЦАХАЛ, Ісмаїл Юсеф Баз десятиліттями служив у Хезболлі на різних посадах, перш ніж стати командувачем берегової лінії.
Зазначається, що серед його завдань було управління ракетними та протитанковими ракетними ударами з прибережного регіону по Ізраїлю.
Також повідомляється, що Баз керував різними терористичними операціями проти Ізраїлю.
- 16 квітня Ізраїльська військова авіація завдала ударів по двох базах терористичної організації "Хезболла" у Лівані.
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