У ЦАХАЛ заявили, що ліквідували старшого командира Хезболли

Про це повідомляє Jerusalim Post.

Як наголошує ЦАХАЛ, Ісмаїл Юсеф Баз десятиліттями служив у Хезболлі на різних посадах, перш ніж стати командувачем берегової лінії.

Зазначається, що серед його завдань було управління ракетними та протитанковими ракетними ударами з прибережного регіону по Ізраїлю.

Також повідомляється, що Баз керував різними терористичними операціями проти Ізраїлю.