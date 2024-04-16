Ізраїль завдав повітряних ударів по базах "Хезболли" в Лівані
Ізраїльська військова авіація завдала ударів по двох базах терористичної організації "Хезболла" у Лівані
Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
У заяві ізраїльської сторони йдеться, що такі удари були здійснені нещодавно за допомогою винищувачів.
У ЦАХАЛ уточнили, що були атаковані військова база "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль, а також додаткова військова база "Хезболли" в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану.
"Раніше сьогодні артилерія ЦАХАЛу відкрила вогонь, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану", - додали ізраїльські військові.
- Армія оборони Ізраїлю повідомила, що 8 квітня під ізраїльським авіаударом по півдню Лівану загинув командир спецпідрозділу терористичного угрупування "Хезболла" Алі Ахмед Хасін, а також двоє його підлеглих.
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