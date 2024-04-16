Ізраїль завдав повітряних ударів по базах "Хезболли" в Лівані

Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У заяві ізраїльської сторони йдеться, що такі удари були здійснені нещодавно за допомогою винищувачів.

У ЦАХАЛ уточнили, що були атаковані військова база "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль, а також додаткова військова база "Хезболли" в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану.

"Раніше сьогодні артилерія ЦАХАЛу відкрила вогонь, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану", - додали ізраїльські військові.