Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ізраїльський авіаудар, завданий винищувачами ВПС Ізраїлю, ліквідував Алі Ахмеда Хасіна, командувача силами Хезболли Радван у регіоні Хаджір на півдні Лівану.

Раніше агентство Reuters з посиланням на представників сил безпеки повідомило, що в результаті удару загинули ще двоє осіб.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що двоє інших постраждалих були бойовиками Хезболли під командуванням Хасіна. За даними ЦАХАЛу, Хассін був старшим оперативним співробітником ліванської терористичної організації і мав звання еквівалентне званню командира бригади.

Ізраїльські військові також повідомили, що Хассін відповідальний за планування та здійснення терористичних атак проти мешканців Ізраїлю на півночі. Серед атак, організованих командувачем сил Хезболли Радвана, були численні ракетні запуски, спрямовані на територію Ізраїлю.