Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що 8 квітня під ізраїльським авіаударом по півдню Лівану загинув командир спецпідрозділу терористичного угрупування "Хезболла" Алі Ахмед Хасін, а також двоє його підлеглих
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Ізраїльський авіаудар, завданий винищувачами ВПС Ізраїлю, ліквідував Алі Ахмеда Хасіна, командувача силами Хезболли Радван у регіоні Хаджір на півдні Лівану.
Раніше агентство Reuters з посиланням на представників сил безпеки повідомило, що в результаті удару загинули ще двоє осіб.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що двоє інших постраждалих були бойовиками Хезболли під командуванням Хасіна. За даними ЦАХАЛу, Хассін був старшим оперативним співробітником ліванської терористичної організації і мав звання еквівалентне званню командира бригади.
Ізраїльські військові також повідомили, що Хассін відповідальний за планування та здійснення терористичних атак проти мешканців Ізраїлю на півночі. Серед атак, організованих командувачем сил Хезболли Радвана, були численні ракетні запуски, спрямовані на територію Ізраїлю.
- У вівторок, 12 березня, ліванське угруповання Хезболла заявило, що випустило понад 100 ракет реактивної артилерії "Катюша" по кількох ізраїльських військових постах.
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