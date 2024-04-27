ЦАХАЛ ліквідував у Лівані терористів, що запускали ракети по Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

За даними ізраїльських військових, їхня авіація завдала удару та ліквідувала Мосаба Халафа у районі Мейдуна в Лівані. Він був членом угруповання "Джамаа Ісламія" та організовував атаки проти Ізраїлю.

Терористичне угруповання у своїй заяві повідомило, що внаслідок удару загинули двоє її польових командирів – Халаф і його родич.

Джерело в органах безпеки Лівану підтвердило, що Халаф був місцевим чиновником у збройному крилі угруповання "Фаджр", яке і раніше обстрілювало Ізраїль ракетами.

Це був перший випадок, коли Тель-Авів підтвердив обстріл члена "Джамаа Ісламія" у Лівані. Хоча раніше внаслідок ударів було вбито понад десяток членів угруповання.

Одночасно бойовики угруповання "Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем через південний кордон Лівану.