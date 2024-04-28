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Ексклюзив

"Без операції проти "Хезболли" ми втрачаємо північ Ізраїлю", - історик Поліщук

28 квітня, 2024 неділя
21:29
Світ ізраїльські солдати

Історик, політичний оглядач Вадим Поліщук акцентує на здобутках ізраїльської армії у веденні війни в підземних тунелях, що може стати ключовим фактором у можливому конфлікті з "Хезболлою"

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Звісно, що Ізраїлю втримати, припустимо, пряме зіткнення таке потужне з Іраном буде дуже важкувато. Тобто може завдати якісь там удари по якихось критичних місцях, так само по ядерній програмі Ірану, по заводах військових, але довготривало без американської допомоги - це буде майже неможливо. З "Хезболлою" така швидка операція, на мій погляд, можлива", - пояснив Поліщук.

За словами оглядача, складність боротьби з "Хезболлою" в тому, що ліванське угруповання набудувало підземні тунелі, як і ХАМАС.

"У цій ситуації єдине, що може, скажімо, допомогти - це те, що ЦАХАЛ зараз здобув дуже потужний досвід у війні саме в цих тунелях і це відмічають навіть західні військові аналітики. Все ж таки ізраїльська армія мобілізувалася, змогла виявити ті недоліки, які були на початку війни, коли зрозуміли що не так вже й Ізраїль готовий до такої потужної військової операції. Побачимо, без оцієї операції проти "Хезболли" фактично ми втрачаємо північ країни, дуже багато населених пунктів і ця невизначеність не може тягнутися довго. У будь-якому випадку щось там повинно відбутися, так вона лишитися не може", - підсумував історик.

Довідка. "Хезболла" - це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія. Організація була заснована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану у 1982 році і має тісні зв’язки з Іраном. "Хезболла" виступає проти Ізраїлю та підтримує створення ісламської держави в Лівані за зразком Ірану. Вона визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади, Бахрейну, а також частково Європейським Союзом, Великою Британією, Австралією та Нідерландами. Однак, деякі країни мусульманського світу розглядають її як групу опору.

Що передувало

12 березня ліванське угруповання "Хезболла" заявило, що випустило понад 100 ракет реактивної артилерії "Катюша" по кількох ізраїльських військових постах.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що 8 квітня під ізраїльським авіаударом по півдню Лівану загинув командир спецпідрозділу терористичного угрупування "Хезболла" Алі Ахмед Хасін, а також двоє його підлеглих.

16 квітня Ізраїльська військова авіація завдала ударів по двох базах терористичної організації "Хезболла" у Лівані.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію старшого командира ліванської організації "Хезболла" Ісмаїла Юсефа База в прибережному районі Лівану.

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

23 квітня бойовики ліванського угрупування "Хезболла" атакували десятками ракет північну громаду Ізраїля Маргаліот.  

28 квітня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибуде до Лівану, щоб озвучити пропозиції із запобігання потенційній війні між Ізраїлем і радикальним угрупованням "Хезболла". 

Теги:
Ізраїль
військові
Війна в Ізраїлі
Хамас
Хезболла
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