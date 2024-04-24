Хезболла вдарила ракетами по півночі Ізраїлю
23 квітня бойовики ліванського угрупування Хезболла атакували десятками ракет північну громаду Ізряїля Маргаліот
Про це повідомляє The Times of Israel.
У заяві терористичне угруповання стверджує, що напад є відповіддю на нещодавні смертельні удари Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по південному Лівану.
ЦАХАЛ повідомляє, що при перетині кордону виявлено щонайменше 10 ракет.
За даними ЗМІ, один із ударів ракети завдав шкоди курятнику, інші призвели до відключення електроенергії в населеному пункті.
Повідомлень про постраждалих немає.
- 18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.
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