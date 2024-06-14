Триває робота, щоб удари "Хезболли" по Ізраїлю не переросли у другий фронт, - Центр близькосхідних досліджень

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Хезболла" не дорівнює Ліван. Однак Франція з державою Ліван дуже активно веде роботу, щоб не допустити відкриття другого фронту і знайти вирішення, яке б деескалювало там ситуацію. Якраз на саміті G7 в Італії Макрон говорив з Байденом, вони разом говорили з Нетаньягу та прем'єр-міністром Лівану, щоб представити план, який би убезпечив від переростання цих сутичок у другий фронт", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, зараз відбувається помста "Хезболли" за вбивство її старших офіцерів в Лівані. Ізраїльтяни за останній тиждень завдали декілька дуже результативних ударів по старших командирах цієї військово-політичної організації, яка де-факто майже захопила державу Ліван з середини. Але експерт-міжнародник підкреслив, що Ліван і "Хезболла" – різні речі.

"Хезболла" зараз виступає з погрозами, декларують, що у них близько 1 млн ракет. Мається на увазі, що 1 млн пострілів, а це і від "катюш", тобто від дуже примітивних видів зброї до більш сучасних та просунутих систем, як можуть накривати практично всю територію Ізраїлю. Однак це цифра відома за їхніми словами, а скільки у них цих ракет, насправді ніхто не знає. Але те, що напруга там зростає, це очевидно", - резюмував Сергій Данилов.