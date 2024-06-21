Канада готує план евакуації 45 тис. своїх громадян з Лівану на випадок війни між Ізраїлем та "Хезболлою"
Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян з Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою"
Про це повідомляє The Times of Israel.
Під час розмови з міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацом міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про підготовку канадськими військовими плану евакуації 45 тисяч своїх громадян з території Лівану.
Згідно з повідомленнями, у відповідь Кац закликав Канаду чинити тиск на іранських прихильників "Хезболли", щоб вони припинили діяльність терористичного угрупування.
"Ізраїль не може дозволити терористичній організації "Хезболла" продовжувати нападати на його територію і громадян, і незабаром ми приймемо необхідні рішення. Вільний світ повинен беззастережно підтримати Ізраїль у його війні проти осі зла на чолі з Іраном і екстремістським ісламом", - написав Кац на своїй сторінці у соцмережі Х.
- 10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмон. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.
- 17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.
- 12 червня "Хезболлою" було випущено 12 червня близько 170 ракет по території Ізраїлю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе