Канада готує план евакуації 45 тис. своїх громадян з Лівану на випадок війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час розмови з міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацом міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про підготовку канадськими військовими плану евакуації 45 тисяч своїх громадян з території Лівану.

Згідно з повідомленнями, у відповідь Кац закликав Канаду чинити тиск на іранських прихильників "Хезболли", щоб вони припинили діяльність терористичного угрупування.

"Ізраїль не може дозволити терористичній організації "Хезболла" продовжувати нападати на його територію і громадян, і незабаром ми приймемо необхідні рішення. Вільний світ повинен беззастережно підтримати Ізраїль у його війні проти осі зла на чолі з Іраном і екстремістським ісламом", - написав Кац на своїй сторінці у соцмережі Х.