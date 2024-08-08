Посол України порадив громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю

Про це він сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Я хотів би сказати нашим громадянам, що дійсно небажано зараз планувати поїздку до Ізраїлю, виходячи не тільки з безпекових питань, але й через складнощі ситуації, оскільки більшість іноземних авіакомпаній відмовилася літати", - каже Корнійчук.

Посол зазначив, що це пов'язано зі страхування, які не всі можуть придбати для себе, що своєю чергою здорожчує перельоти.

Євген Корнійчук порадив українцям, які наразі перебувають в Ізраїлі та не можуть вилетіти, купувати квитки ізраїльських авіакомпаній El Al, Israir та інших лоукостів, які "літають безперешкодно і не мають проблем із перельотами".

Водночас посол назвав ситуацію в Ізраїлі спокійною, зазначивши, що "люди живуть в нормальних умовах, ходять у ресторани, знаходяться на пляжі".

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.