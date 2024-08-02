США очікують нападу Ірану на Ізраїль упродовж кількох днів і готуються протистояти цьому, - Axios

Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох американських чиновників

У США очікують, що будь-яка відплата Ірану буде за тією ж схемою, що і їхня атака на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більш масштабною, і може також включати ліванське угруповання "Хезболла".

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту у вівторок, в результаті якого загинув його головний військовий радник.

Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що може бути складніше мобілізувати ту саму міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка викликала різкі антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

Квітневий напад був здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському об'єкту в Дамаску, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал.

Кілька арабських країн, включаючи Йорданію і Саудівську Аравію, або допомогли збити іранські та хуситські безпілотники, або дозволили США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.

Він 31 серпня американська розвідка почала отримувати чіткі сигнали про те, що Іран збирається вдатися до заходів у відповідь, заявив американський чиновник.

Двоє інших американських чиновників заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію і підготовку нападу на Ізраїль.

Інший чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку вони проводили напередодні квітневої атаки. За його словами, підготовка включає в себе американські військові активи в Перській затоці, Східному Середземномор'ї і Червоному морі.

"Ми очікуємо кілька важких днів", - сказав він.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що ізраїльська розвідка очікує, що Іран здійснить широкомасштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив на пресбрифінгу в четвер, 1 серпня, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу з журналістами, що ризик більш широкої війни на Близькому Сході залишається і сьогодні.

Кілька американських і міжнародних авіакомпаній, в тому числі United, Delta, Lufthansa і Swiss, оголосили, що призупиняють польоти в Ізраїль і з нього.