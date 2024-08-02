Політичний лідер ХАМАСу Ганія загинув у гостьовому будинку в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, бомба була захована близько двох місяців тому в гостьовому будинку, де, як було відомо, зупинявся Ганія в Тегерані, і підірвалася дистанційно, коли він був у своїй кімнаті.

Уряд Ірану та ХАМАС стверджують, що вбивство здійснив Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

За словами джерела, представники Ізраїлю проінформували представників США про операцію лише після вбивства.