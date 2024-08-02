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Головна Світ Політичний лідер ХАМАСу Ганія загинув у гостьовому будинку в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому, - CNN

Політичний лідер ХАМАСу Ганія загинув у гостьовому будинку в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому, - CNN

Ксенія Золотова
2 серпня, 2024 п'ятниця
07:08
Світ Ісмаїл Ганія

У середу, 31 липня, політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий у Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку

Зміст

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, бомба була захована близько двох місяців тому в гостьовому будинку, де, як було відомо, зупинявся Ганія в Тегерані, і підірвалася дистанційно, коли він був у своїй кімнаті.

Уряд Ірану та ХАМАС стверджують, що вбивство здійснив Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

За словами джерела, представники Ізраїлю проінформували представників США про операцію лише після вбивства.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час звернення до нації заявив, що країна переживає "важкі дні": напередодні було ліквідовано лідерів ХАМАСу та Хезболли.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Війна в Ізраїлі
Хамас
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