"Готові до будь-якого сценарію": Нетаньягу заявив, що Ізраїль переживає "важкі дні"

Про це інформує CNN.

За словами Нетаньягу, за останні кілька днів Ізраїль завдав "нищівних ударів" по ворохах.

"Три тижні тому ми атакували військового керівника ХАМАСу Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС. Вчора ми атакували військового керівника Хезболли Фуада Шукра", сказав він.

Прем'єр вказав, що зараз країна переживає "важкі дні", оскільки з Бейрута надходять погрози.

"Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові. Ми зведемо рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди, з кожним, хто вбиває наших дітей, з кожним, хто вбиває наших громадян, з кожним, хто завдає шкоди нашій нації, кров буде на його голові", - наголосив Нетаньягу.

Він сказав, що Ізраїль продовжуватиме боротьбу, допоки не будуть досягнути цілі війни.

CNN зазначило, що прем'єр під час виступу не згадав про загибель очільника політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Ізраїль наразі не підтверджує, але й не спростовує свою причетність до його вбивства.