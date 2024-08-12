США скерували на Близький Схід атомний підводний човен та авіаносець

Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, оголошуючи результати телефонної розмови Остіна з ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

За його словами, під час бесіди очільник Пентагона підтвердив відданість США всім можливим крокам для захисту Ізраїлю, а також наголосив на посиленні військової присутності Штатів на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Після цього Остін наказав авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln, оснащеній винищувачами F-35C, прискорити свій транзит до зони відповідальності центрального командування, додавши до можливостей, які вже надає авіаносна ударна група USS Theodore Roosevelt.



Крім того, він наказав відправити підводний човен з керованими ракетами USS Georgia у район центрального командування.



Також Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Ще однією темою телефонної розмови між очільниками оборонних відомств двох країн стали зусилля зі стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань по всьому регіону.