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США скерували на Близький Схід атомний підводний човен та авіаносець

Світлана Кравченко
12 серпня, 2024 понедiлок
07:37
Світ підводний човен класу Ohio

Міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав направити на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln

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Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, оголошуючи результати телефонної розмови Остіна з ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

За його словами, під час бесіди очільник Пентагона підтвердив відданість США всім можливим крокам для захисту Ізраїлю, а також наголосив на посиленні військової присутності Штатів на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Після цього Остін наказав авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln, оснащеній винищувачами F-35C, прискорити свій транзит до зони відповідальності центрального командування, додавши до можливостей, які вже надає авіаносна ударна група USS Theodore Roosevelt.

Крім того, він наказав відправити підводний човен з керованими ракетами USS Georgia у район центрального командування.

Також Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Ще однією темою телефонної розмови між очільниками оборонних відомств двох країн стали зусилля зі стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань по всьому регіону.

  • Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер 5 серпня заявив, що США розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході з метою деескалації напруженості в регіоні.
Теги:
Близький Схід
США
Ллойд Остін
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