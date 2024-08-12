США скерували на Близький Схід атомний підводний човен та авіаносець
Міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав направити на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln
Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, оголошуючи результати телефонної розмови Остіна з ізраїльським колегою Йоавом Галантом.
За його словами, під час бесіди очільник Пентагона підтвердив відданість США всім можливим крокам для захисту Ізраїлю, а також наголосив на посиленні військової присутності Штатів на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні.
Після цього Остін наказав авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln, оснащеній винищувачами F-35C, прискорити свій транзит до зони відповідальності центрального командування, додавши до можливостей, які вже надає авіаносна ударна група USS Theodore Roosevelt.
Крім того, він наказав відправити підводний човен з керованими ракетами USS Georgia у район центрального командування.
Також Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.
Ще однією темою телефонної розмови між очільниками оборонних відомств двох країн стали зусилля зі стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань по всьому регіону.
- Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер 5 серпня заявив, що США розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході з метою деескалації напруженості в регіоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе