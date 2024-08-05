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США розгортають війська на Близькому Сході для деескалації напруженості у регіоні, - Білий дім

Світлана Кравченко
5 серпня, 2024 понедiлок
07:31
Світ Кібервійська армії США

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що США розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході з метою деескалації напруженості в регіоні

Зміст

Про це повідомило Reuters.

За словами представника Білого дому, розгортання додаткових винищувачів і військових кораблів ВМС США на Близькому Сході відбувається з метою деескалації.

"Загальна мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні, стримати ці атаки та захиститися від них, а також уникнути регіонального конфлікту", - сказав американський чиновник.

Файнер додав, що США та Ізраїль готуються до будь-яких можливих дій.

Як заявив представник Білого дому, у квітні була "дуже ймовірна загроза" регіональної "пожежі", коли Іран здійснив атаку на територію Ізраїлю за допомогою безпілотників і ракет після того, як Тегеран звинуватив Тель-Авів в ударі по своєму консульству в Дамаску 1 квітня. Тоді у столиці Сирії загинули сім офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції.

Файнер додав, що Штати хочуть бути готовими, якщо така ситуація знову виникне.

  • Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.
Теги:
військові
Близький Схід
США
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