ЦАХАЛ заявив про удар по школі, де базується командний пункт ХАМАС: у Газі кажуть про близько 100 загиблих
Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по командному пункту ХАМАС, який бойовики розмістили в школі Гази. Через це могли загинути близько 100 людей
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно із заявою ЦАХАЛу, бойовики ХАМАС ховалися в школі Аль-Табаїн у районі Дарадж міста Газа, звідки вони "розгортали терористичні операції проти сил ЦАХАЛу та громадян Ізраїлю".
У заяві йдеться, що Армія оборони Ізраїлю "завдала багато ударів, щоб зменшити кількість шкоди цивільному населенню", перш ніж завдати удару високоточними боєприпасами. Ізраїль також звинувачує ХАМАС у "систематичному порушенні міжнародного права та базуванні серед цивільних, використовуючи населення як живий щит".
Натомість агентство цивільної оборони Гази, яким керує ХАМАС, повідомляє, що кількість загиблих в результаті ізраїльського удару по школі в місті Газа зросла до 90-100 людей.
"Кількість загиблих зараз становить від 90 до 100 осіб, є ще десятки поранених. Три ізраїльські ракети влучили в школу, в якій проживали палестинці", - сказав AFP речник агентства Махмуд Бассал.
- The Times of Israel пише, зараз у секторі Гази залишаються 111 із 251 заручника, які ХАМАС викрав під час терористичної атаки 7 жовтня. Також там утримуються два цивільні громадяни Ізраїлю, які вʼїхали в сектор у 2014 і 2015 роках, та тіла двох солдатів ЦАХАЛ, убитих у 2014 році.
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