ЦАХАЛ заявив про удар по школі, де базується командний пункт ХАМАС: у Газі кажуть про близько 100 загиблих

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно із заявою ЦАХАЛу, бойовики ХАМАС ховалися в школі Аль-Табаїн у районі Дарадж міста Газа, звідки вони "розгортали терористичні операції проти сил ЦАХАЛу та громадян Ізраїлю".

У заяві йдеться, що Армія оборони Ізраїлю "завдала багато ударів, щоб зменшити кількість шкоди цивільному населенню", перш ніж завдати удару високоточними боєприпасами. Ізраїль також звинувачує ХАМАС у "систематичному порушенні міжнародного права та базуванні серед цивільних, використовуючи населення як живий щит".

Натомість агентство цивільної оборони Гази, яким керує ХАМАС, повідомляє, що кількість загиблих в результаті ізраїльського удару по школі в місті Газа зросла до 90-100 людей.

"Кількість загиблих зараз становить від 90 до 100 осіб, є ще десятки поранених. Три ізраїльські ракети влучили в школу, в якій проживали палестинці", - сказав AFP речник агентства Махмуд Бассал.