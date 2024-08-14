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США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $20 млрд на тлі загрози розширення війни на Близькому Сході

Марія Науменко
14 серпня, 2024 середа
02:09
Світ США Ізраїль

У вівторок, 13 серпня, Державний департамент США схвалив продаж зброї Ізраїлю на суму 20 млрд доларів, серед якої десятки винищувачів і новітні ракети класу "повітря-повітря"

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Про це повідомляє Associated Press.

Угода включає понад 50 винищувачів F-15, сучасні ракети "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM), 120-мм танкові боєприпаси, осколково-фугасні міномети і тактичні транспортні засоби.

Окрім нового озброєння, США також планують модернізувати парк із двох десятків існуючих винищувачів F-15 Ізраїлю, забезпечивши їх новими двигунами, радарами та іншим сучасним обладнанням.

Це рішення було прийнято на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, і покликане допомогти Ізраїлю у зміцненні своєї оборони в довгостроковій перспективі.

Про продаж було повідомлено конгрес США. Однак, очікується, що зброя не потрапить до Ізраїлю найближчим часом, оскільки це контракти, на виконання яких підуть роки.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати сильну і готову обороноздатність. Пропонований продаж відповідає цим цілям", - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана. 

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук порадив українцям наразі утриматися від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами.

Армія оборони Ізраїлю 10 серпня заявила, що завдала удару по командному пункту ХАМАС, який бойовики розмістили в школі Гази. Через це могли загинути близько 100 людей.

Міністр оборони США Ллойд Остін 11 серпня наказав скерувати на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia та прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln.

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі припустив, що Іран може здійснити атаку на Ізраїль "найближчими днями".

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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