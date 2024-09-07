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Населенню підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини показують новини, заборонені на росТБ

Юлія Лаврук
7 вересня, 2024 субота
21:41
Війна з Росією Курська область

Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил ТРО ("ТРО Медіа") на підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини показала мешканцям новини, які заборонені на російському телебаченні

Зміст

Про це йдеться на Facebook-сторінці "ТРО Медіа".

"У звільнені райони Курської області разом з ЗСУ прийшла правда. Команда "ТРО Медіа" продовжує об’єктивно інформувати населення про актуальні події та вчить відрізняти факти від пропаганди", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео український військовий розповідає родині в одному з підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини про знищені російською армією міста та села в Україні, а також показує відео з новинами від українського політолога та пресофіцера бригади ім. Івана Богуна Тараса Березовця.

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Березовець показує промову очільника Кремля Володимира Кремля, де він розповідає, що на Курщині збройні сили РФ нібито "стабілізували ситуацію та почали поступово видавлювати ворога".

"Нічого він не сказав за мешканців, за допомогу в Курській області, і за людей нічого не сказав. Він все знав, і нічого не сказав", - каже одна з жінок після перегляду відео.

Також український військовий розповів родині про методику і тактику армії РФ - випалення землі. Він зазначив, що коли росіяни наступають, то починають все зносити авіацією, артилерією та РСЗВ.

  • У Національному музеї історії України в Другій світовій війні в Києві відкрили виставковий проєкт про історично населені українцями території Російської Федерації.
Теги:
Відео
Росія
цензура
Тарас Березовець
російська армія
ЗСУ
пропаганда
Курськ
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