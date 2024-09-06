У Києві відкрили виставку про історично населену українцями Курщину, яка є частиною Слобожанщини
У Національному музеї історії України в Другій світовій війні в Києві відкрили виставковий проєкт про історично населені українцями території Російської Федерації
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
У головному корпусі Національного музею історії України в Другій світовій війні відкрили виставковий проєкт про території Росії, що історично населені українцями. Виставку створено на виконання указу президента України.
Музейна експедиція у складі генерального директора Музею війни Юрія Савчука та фотографа Романа Пупенка документувала всі події, які відбувались у Курській області.
Метою проєкту є розказати про актуальний перебіг російсько-української війни, зокрема за межами України, а також відтворити історичний портрет краю. Адже Курщина є північно-західною частиною найбільшого історико-географічного регіону України – Слобожанщини.
На виставці також продемонстровані й фотодокументальні джерела з архівних та музейних колекцій, які підтверджують наявність тісних історичних зв’язків Курщини з іншими землями Слобожанщини.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують просуватись у Курській області, а армія РФ за місяць боїв на російській території втратила 6 тис. солдатів.
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