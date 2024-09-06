У Києві відкрили виставку про історично населену українцями Курщину, яка є частиною Слобожанщини

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

У головному корпусі Національного музею історії України в Другій світовій війні відкрили виставковий проєкт про території Росії, що історично населені українцями. Виставку створено на виконання указу президента України.

Музейна експедиція у складі генерального директора Музею війни Юрія Савчука та фотографа Романа Пупенка документувала всі події, які відбувались у Курській області.

Метою проєкту є розказати про актуальний перебіг російсько-української війни, зокрема за межами України, а також відтворити історичний портрет краю. Адже Курщина є північно-західною частиною найбільшого історико-географічного регіону України – Слобожанщини.

На виставці також продемонстровані й фотодокументальні джерела з архівних та музейних колекцій, які підтверджують наявність тісних історичних зв’язків Курщини з іншими землями Слобожанщини.