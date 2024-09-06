За місяць боїв в Курській області російська армія втратила 6 тис. солдатів, - Зеленський

Про це він розповів на брифінгу перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Зараз Україна контролює російську територію в понад 1300 кв. км. З цієї території Курської області російські війська просто втекли. Вони тікали, як тільки побачили, що Збройні сили України проводять наступ. Значна частина Курської області перейшла під контроль ЗСУ. Впродовж першого місяця боїв в Курській області російська армія втратила понад шість тисяч солдатів вбитими та пораненими. Ще 10 тис. солдатів армія РФ втратила в боях на інших ділянках фронту", - розповів Зеленський.

Президент заявив, що ЗСУ продовжують просуватись в Курській області.

"Ми знаємо, що РФ готується розпочати нову наступальну операцію. Вони завжди готуються до цього. Ми бачили це у травні цього року, коли Путін знову намагався наступати на Харків. Путін не веде війну для захисту власних безпекових інтересів. Ми ж продовжуємо просуватись в Курській області. Росія ж продовжує свій наступ на території нашої країни. Вони продовжують окуповувати наші території в Донецькій області. Це чіткий вибір, який був зроблений у Москві. Путін і надалі хоче окупувати територію України", - додав він.