"Україна завдає багаторазових ударів у напрямку Курської АЕС": російські фейки за 6 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 6 вересня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" опублікував допис: "ЗСУшників перестали годувати. Адміністрації магазинів поки ще українського Покровська просять захисників не розкрадати магазини, оскільки люди теж хочуть їсти".

Спростування: Подібні фейки роспропаганди спрямовані на дискредитацію воїнів в очах українського суспільства. Дії ЗСУ спрямовані на захист держави та українців.

Фейк: Так званий представник МЗС РФ Мірошник заявив: "У нашому розпорядженні є дані про спроби України завдавати багаторазових ударів важким ракетним озброєнням та обстріли за допомогою безпілотників різного типу, які прямують у бік Курської АЕС".

Спростування: Чергова безглузда спроба роспропагандистів звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Варто памʼятати, що саме РФ є ядерною терористкою, яка постійно влаштовує провокації та звинувачує в них Україну.