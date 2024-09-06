"Україна завдає багаторазових ударів у напрямку Курської АЕС": російські фейки за 6 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 6 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 6 вересня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" опублікував допис: "ЗСУшників перестали годувати. Адміністрації магазинів поки ще українського Покровська просять захисників не розкрадати магазини, оскільки люди теж хочуть їсти".
Спростування: Подібні фейки роспропаганди спрямовані на дискредитацію воїнів в очах українського суспільства. Дії ЗСУ спрямовані на захист держави та українців.
Фейк: Так званий представник МЗС РФ Мірошник заявив: "У нашому розпорядженні є дані про спроби України завдавати багаторазових ударів важким ракетним озброєнням та обстріли за допомогою безпілотників різного типу, які прямують у бік Курської АЕС".
Спростування: Чергова безглузда спроба роспропагандистів звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Варто памʼятати, що саме РФ є ядерною терористкою, яка постійно влаштовує провокації та звинувачує в них Україну.
- 3 вересня ворожі ресурси запустили фейкову інформацію про розшук озброєних зеків-маньяків, які підписали контракт зі ЗСУ і втекли.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46
- Актуальне
- Важливе