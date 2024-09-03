"Підписали контракт зі ЗСУ і втекли": ворожі TG-канали запустили фейк про розшук озброєних зеків-маньяків
Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію про розшук озброєних зеків-маньяків, які підписали контракт зі ЗСУ і втекли
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито розшук озброєних злочинців у "Дніпровській та Кіровоградській областях", які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли. Пропагандисти стверджують, що ці особи, відомі як "Дніпропетровські маніяки", винні у численних вбивствах", - пише ЦПД.
Начальниця департаменту комунікації Нацполіції України Олена Бережна повідомила, що зазначені особи не перебувають у розшуку.
В Україні також немає "Дніпровської області", що вже свідчить про фейкове оголошення, яке поширили роспропагандисти.
"Важливо також зазначити, що особи, про яких ідеться, не могли б підписати контракт зі ЗСУ через наявні обмеження Міністерства оборони. Поширення подібних фейків має на меті викликати паніку серед населення та дискредитувати українських військових", - наголосили у Центрі.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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