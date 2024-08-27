"Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні": фейки іноземних ЗМІ за 26 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 26 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 26 серпня у світі з'явилися дезінформація і фейк.
Фейк: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці у X опублікував відеосюжет нібито українського англомовного медіа UNITED24 Media, в якому йдеться про те, що українське командування буцімто звинуватило Ілона Маска у відключенні доступу до інтернету українським військовим у Курську, і написав: "Відчайдушні українці зараз намагаються звинуватити Ілона Маска у своїх величезних втратах і фактичному провалі своєї курської авантюри".
Спростування: І сюжет, й інформація є фейком, про що повідомило UNITED24 Media.
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Білорусь приєднується до війни в Україні? Після численних порушень Україною білоруського повітряного простору Білорусь може приєднатися до Росії, щоб покласти край маріонетковій війні США. Капітуляція України до листопада є кошмаром для Камали Гарріс. Байден / Гарріс ніколи не повинні були провокувати цю війну".
Спростування: Кім Дотком просуває кремлівський наратив про буцімто "проксі-війну Заходу з Росією", щоб дискредитувати західну допомогу Україні. Війна була спровокована не США, а саме Росією, яка вторглася на суверенну територію України, порушивши міжнародне право.
- Раніше росіяни запустили фейк, що Україна практикує килимові бомбардування.
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