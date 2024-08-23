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"Україна практикує килимові бомбардування": російські фейки і маніпуляції за 23 серпня

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
23:46
Війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 23 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 23 серпня російські пропагандисти запустили 2 фейки.

Фейк: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Спроба київського режиму атакувати дроном-камікадзе курську АЕС стала актом ядерного тероризму". 

Спростування: Абсурдний фейк, який спрямований на дискредитацію України на міжнародній арені. Україна неухильно дотримується вимог міжнародного режиму ядерної безпеки. Водночас саме РФ є країною, яка використовує ядерний шантаж для досягнення своїх цілей.

Фейк: Z-воєнкор Cоколова заявила: "Україна бомбардує, це килимові бомбардування, коли немає певних точних цілей, просто накривають квадрат і начхати, хто там знаходиться". 

Спростування: Чергова приречена на провал спроба нав'язати українським військовим образ "нацистів". Українські військові знищують виключно військові цілі. Водночас саме російські терористи хаотично обстрілюють мирне населення, житлові будинки, школи, лікарні тощо.

  • Раніше російські пропагандисти поширили фейк, що ЗСУ на Курщині розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Марія Захарова
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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