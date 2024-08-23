"Україна практикує килимові бомбардування": російські фейки і маніпуляції за 23 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 23 серпня російські пропагандисти запустили 2 фейки.

Фейк: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Спроба київського режиму атакувати дроном-камікадзе курську АЕС стала актом ядерного тероризму".

Спростування: Абсурдний фейк, який спрямований на дискредитацію України на міжнародній арені. Україна неухильно дотримується вимог міжнародного режиму ядерної безпеки. Водночас саме РФ є країною, яка використовує ядерний шантаж для досягнення своїх цілей.

Фейк: Z-воєнкор Cоколова заявила: "Україна бомбардує, це килимові бомбардування, коли немає певних точних цілей, просто накривають квадрат і начхати, хто там знаходиться".

Спростування: Чергова приречена на провал спроба нав'язати українським військовим образ "нацистів". Українські військові знищують виключно військові цілі. Водночас саме російські терористи хаотично обстрілюють мирне населення, житлові будинки, школи, лікарні тощо.