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Головна Війна з Росією "На Курщині ЗСУ розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку": фейки росЗМІ за 20 серпня

"На Курщині ЗСУ розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку": фейки росЗМІ за 20 серпня

Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
22:53
Війна з Росією Соловйов та путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 20 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 20 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал WarDonbass опублікував маніпулятивний допис: "ЗСУ розстріляли двох людей, які намагалися вплав через річку евакуюватися із села Гуєве Суджанського району Курської області". 

Спростування: Цей фейк спрямований на дискредитацію ЗСУ та створення образу "жорстоких українських військових". Подібні заяви регулярно використовуються російською пропагандою для формування негативного ставлення до України та Сил оборони.

Дезінформація: У МЗС РФ заявили, що "участь американської ПВК на боці ЗСУ під час вторгнення у Курську область доводить залученість США як безпосереднього учасника конфлікту". 

Спростування: Пропаганда намагається підживлювати вороже ставлення до іноземних держав, особливо західних країн, поширюючи наратив про буцімто "пряму участь" їх громадян - "іноземних найманців" - у війні. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати свою військову агресію і перекласти відповідальність на інші країни. 

  • Раніше канадський журналіст Аарон Мате заявив, що НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії. 
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
фейк
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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