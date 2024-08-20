"На Курщині ЗСУ розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку": фейки росЗМІ за 20 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 20 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 20 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.
Фейк: Ворожий TG-канал WarDonbass опублікував маніпулятивний допис: "ЗСУ розстріляли двох людей, які намагалися вплав через річку евакуюватися із села Гуєве Суджанського району Курської області".
Спростування: Цей фейк спрямований на дискредитацію ЗСУ та створення образу "жорстоких українських військових". Подібні заяви регулярно використовуються російською пропагандою для формування негативного ставлення до України та Сил оборони.
Дезінформація: У МЗС РФ заявили, що "участь американської ПВК на боці ЗСУ під час вторгнення у Курську область доводить залученість США як безпосереднього учасника конфлікту".
Спростування: Пропаганда намагається підживлювати вороже ставлення до іноземних держав, особливо західних країн, поширюючи наратив про буцімто "пряму участь" їх громадян - "іноземних найманців" - у війні. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати свою військову агресію і перекласти відповідальність на інші країни.
- Раніше канадський журналіст Аарон Мате заявив, що НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії.
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