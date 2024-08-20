"НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 19 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 19 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 19 серпня у світі з'явилося два фейки.
Дезінформація: Канадський журналіст Аарон Мате на своїй сторінці у X написав: "На кожному етапі НАТО "винагороджувала" Україну за те, що вона уникала дипломатії, надаючи їй дедалі більше зброї... Україна просто ризикує пережити ще важчу зиму, сподіваючись, що США знову "винагородять" її войовничість новим "подарунком": дозволом на дальні удари американською зброєю по території Росії".
Спростування: Україна ніколи не уникала дипломатичних кроків, спрямованих на закінчення війни. Навпаки, із самого початку російської агресії Україна закликала РФ до переговорів, але ворог щоразу зривав ці зусилля, використовуючи дипломатичні майданчики для продовження війни.
Фейк: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Україна бомбардує Запорізьку атомну електростанцію вже понад рік. МАГАТЕ попередили не називати їхніх імен. Це роблять ті ж самі люди, які постачають Україні зброю, якою обстрілюють станцію".
Спростування: Звинувачення України у буцімто "бомбардуванні" ЗАЕС - наратив російської пропаганди, яка намагається перекласти відповідальність за атаки на станцію з Росії на нашу державу. Це робиться для продовження дискредитації України на міжнародному рівні та залякування цивілізованого світу ядерною загрозою.
- 15 серпня світові ЗМІ просували фейк, буцімто Україна намагається обстріляти ЗАЕС, щоб звинуватити РФ.
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