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"Україна намагається обстріляти ЗАЕС, щоб звинуватити РФ": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 серпня

Ольга Бабишена
15 серпня, 2024 четвер
16:55
Світ Запорізька АЕС

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 15 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня у світі з'явилося два фейки. 

Дезінформація: Канадський журналіст Аарон Мате заявив: "(Україна, – ред.) намагається обстріляти Запорізьку АЕС, де нещодавно сталася пожежа, і Україна неправдоподібно заявляє, що це справа рук Росії. Навіщо Росії підпалювати атомну станцію, яку вона сама контролює, і прагне утримати як частину своєї анексованої території?".

Спростування: Аарон Мате ретранслює наративи російської пропаганди про ситуацію на Запорізькій АЕС. Насправді саме Росія продовжує здійснювати провокації на ЗАЕС, звинувачуючи Україну, щоб дискредитувати нашу державу, та налякати світову спільноту ядерною загрозою.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс сказав: "Це навіть не проксі-війна, як її іноді називають, між США і Росією, це війна між Сполученими Штатами і Росією, в якій Україна виконує роль жертви". 

Спростування: Сакс просуває російський наратив про "проксі-війну США з Росією". Насправді підтримка України США – це не маріонеткова політика, а зусилля, спрямовані на посилення обороноздатності України та відстоювання міжнародного права, зокрема, принципів територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

  • 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
фейк
Запорізька область
Запорізька АЕС
США
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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