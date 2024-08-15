"Україна намагається обстріляти ЗАЕС, щоб звинуватити РФ": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Канадський журналіст Аарон Мате заявив: "(Україна, – ред.) намагається обстріляти Запорізьку АЕС, де нещодавно сталася пожежа, і Україна неправдоподібно заявляє, що це справа рук Росії. Навіщо Росії підпалювати атомну станцію, яку вона сама контролює, і прагне утримати як частину своєї анексованої території?".

Спростування: Аарон Мате ретранслює наративи російської пропаганди про ситуацію на Запорізькій АЕС. Насправді саме Росія продовжує здійснювати провокації на ЗАЕС, звинувачуючи Україну, щоб дискредитувати нашу державу, та налякати світову спільноту ядерною загрозою.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс сказав: "Це навіть не проксі-війна, як її іноді називають, між США і Росією, це війна між Сполученими Штатами і Росією, в якій Україна виконує роль жертви".

Спростування: Сакс просуває російський наратив про "проксі-війну США з Росією". Насправді підтримка України США – це не маріонеткова політика, а зусилля, спрямовані на посилення обороноздатності України та відстоювання міжнародного права, зокрема, принципів територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.