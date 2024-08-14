"ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах": фейки роспропаганди за 13 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 13 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 13 серпня російські пропагандисти запустили два фейки.
Фейк: Так звана директорка з комунікацій тимчасово окупованої ЗАЕС Яшина заявила: "Експерти МАГАТЕ особисто переконалися, що після атаки дронів ЗСУ горіли не покришки, як стверджував Київ, а пластик. Один із них навіть забрав шматочок на пам'ять".
Спростування: У заяві МАГАТЕ також йдеться про те, що під час обходу не було виявлено залишків безпілотника. Тому заяви рашистів про обстріл ЗСУ є фейковими та абсурдними.
Фейк: Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ Кірілов заявив: "ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, які використовував Третій рейх у газових камерах концтаборів".
Спростування: Це чергова спроба ворога дискредитувати українських військових. Україна дотримується Конвенції про хімічну зброю, тоді як російські z-воєнкори систематично у своїх TG-каналах публікують відео, що підтверджують газові атаки російської армії на фронті.
- Раніше Сумська районна рада спростувала інформацію про нібито включення російського міста Суджа та Суджанського району до складу Сумської області.
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