"ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах": фейки роспропаганди за 13 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 13 серпня російські пропагандисти запустили два фейки.

Фейк: Так звана директорка з комунікацій тимчасово окупованої ЗАЕС Яшина заявила: "Експерти МАГАТЕ особисто переконалися, що після атаки дронів ЗСУ горіли не покришки, як стверджував Київ, а пластик. Один із них навіть забрав шматочок на пам'ять".

Спростування: У заяві МАГАТЕ також йдеться про те, що під час обходу не було виявлено залишків безпілотника. Тому заяви рашистів про обстріл ЗСУ є фейковими та абсурдними.

Фейк: Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс РФ Кірілов заявив: "ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, які використовував Третій рейх у газових камерах концтаборів".

Спростування: Це чергова спроба ворога дискредитувати українських військових. Україна дотримується Конвенції про хімічну зброю, тоді як російські z-воєнкори систематично у своїх TG-каналах публікують відео, що підтверджують газові атаки російської армії на фронті.