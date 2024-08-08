На Сумщині спростували фейк про приєднання російського Суджа до регіону
Сумська районна рада спростувала інформацію про нібито включення російського міста Суджа та Суджанського району до складу Сумської області
Про це повідомляє Сумська районна рада.
"Офіційно. Сумська районна рада не розглядає рішення про включення міста Суджа та Суджанського району РФ до складу Сумського району Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідне рішення не розглядається у порядку денному ради, а також це питання не входить до її компетенції. Крім цього, сесія Сумської районної ради на 8 серпня, не запланована.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.
Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.
З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська підтвердили просування до 10 км углиб Курської області на тлі продовження механізованих наступальних операцій.
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