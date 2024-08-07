У Курській області РФ формує з цивільних групи операторів дронів, - "Атеш"
Росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин
Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
За словами агента в центрі подій, ворог зібрав усіх, хто має досвід управління дронами чи навчається на оператора, й екстрено привіз в ангари біля аеродрому "Халіно" - там розташованйи центр із підготовик пілотів FPV-дронів "Бумеранг".
Зазначають, що росіяни формують групи з двох осіб - оператора та помічника.
"Час навчання - до 10 годин (оскільки процес прошивки і спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки", - написали в "Атеш".
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".
В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.
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