У Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації

Про це заявив губернатор регіону Олексій Смирнов.

Він зазначив, що в області наразі складна оперативна ситуація.

"У Курській області зберігається складна оперативна ситуація у прикордонних районах. Для ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил ухвалив рішення щодо запровадження з 7 серпня надзвичайної ситуації на території Курської області", - написав Смирнов.

Губернатор запевнив, що особисто координуватиме роботу сил єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій до покращення подій.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ". В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ. Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати Америки сконтактують з Україною з метою обговорити ситуацію у Курській області.