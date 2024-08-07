США звернуться до України, аби "краще зрозуміти ситуацію" у Курській області, - Білий дім

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

Кірбі під час зустрічі з журналістами наголосив, що Вашингтон не змінив своєї політики щодо використання Києвом зброї, аби завдавати ударів "на безпосередні загрози просто через кордон".

Також він зазначив, що американські чиновники "будуть звертатися до українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію" у Курській області.

Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Україна не повідомляла США заздалегідь про операцію в Курську.

"Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення", - цитує Міллера "Голос Америки".

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.