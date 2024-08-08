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Українські бійці підтвердили просування на 10 км у Курській області, - ISW

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
06:41
Війна з Росією війна з Росією, вибух, Росія

Українські війська підтвердили, що просунулися до 10 км углиб Курської області на тлі продовження механізованих наступальних операцій

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Геолокаційні кадри за 6 і 7 серпня, показують, що українська бронетехніка просунулася до позицій уздовж маршруту 38К-030 приблизно на 10 км від міжнародного кордону.

"Поточні підтверджені масштаби та розташування українського просування в Курській області вказують на те, що українські сили проникли щонайменше на дві російські оборонні лінії та опорний пункт", - вважають аналітики.

Російське "інсайдерське джерело" повідомило про те, що українські сили з 6 серпня захопили 45 кв км території в Курській області. Інші російські джерела кажуть, що українські бійці всього захопили 11 населених пунктів, зокрема Миколаєво-Дар'їно, Даріно і Свердликове, і діють у межах Любимівки.

Крім цього, російські джерела стверджують, що українські сили захопили пункт пропуску "Суджа" та газорозподільну станцію "Суджа".

Водночас геолокаційні зображення за 7 серпня показують, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП "Суджа", а  російська служба "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, на яких видно значні пошкодження будівель на пункті пропуску.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ". 

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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