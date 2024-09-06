Щоб Україна вступила до ЄС, доведеться змінити Конституцію, - Стефанішина
Для вступу України до Європейського Союзу Україні потрібно буде внести зміни до Конституції
Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтервʼю "Європейській правді".
Вона пояснила, що для приєднання в ЄС мають змінитися засади функціонування державних інституцій, а європейське право потрібно імплементувати в українське законодавство.
"На етапі переговорів про вступ питання наближення законодавства має дещо інше значення, ніж багато хто звик в Україні. Це тепер набагато більш комплексний процес. Право ЄС має бути імплементоване в наше законодавство. Крім того, приєднання України до ЄС потребуватиме змін до Конституції України. Мають змінитися засади функціонування державних інституцій", - розповіла Стефанішина.
Водночас вона зауважила, зміни в Конституції не обовʼязково мають бути останнім кроком на шляху вступу до Євросоюзу, оскільки питання застосування рішень Європейського суду є "вже зараз".
"В рамках членства в ЄС у нас з'являється наднаціональна система правового регулювання. Безумовно, може йтися про те, що ці зміни до Конституції набудуть чинності разом із набуттям Україною членства в ЄС. Але підготовку до цього ми маємо вести вже зараз, щоб уся наша правова система була до цього готова", - додала Стефанішина.
- 22 липня Ольга Стефанішина заявила, що для Києва процес вступу до Європейського Союзу буде коротшим, оскільки держава є частиною зони вільної торгівлі.
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