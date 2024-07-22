Для України шлях вступу до ЄС буде коротшим через те, що вона є частиною зони вільної торгівлі, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що для Києва процес вступу до Європейського Союзу буде коротшим, оскільки держава є частиною зони вільної торгівлі
Про це вона розповіла в кулуарах публічної дискусії "Процес вступу України до ЄС: як рухатися ефективно та швидко" в понеділок у Києві, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Стефанішина підкреслила, що президент Європейської ради Шарль мішель заявляв: до 2030 року до ЄС приєднаються 8 країн. За її словами, для України такий шлях буде "однозначно коротшим", оскільки держава 10 років є частиною зони вільної торгівлі.
"Багато чого залежить від того, наскільки швидко ми зможемо інтегрувати нашу правову систему, правила, які дозволяють бути в ринку. І я впевнена, що кілька років - це максимальний поріг, який нам потрібен, аби свою роботу виконати", - додала віцепремʼєр-міністерка.
Водночас Стефанішина наголосила: наразі в Україні перебувають 11 радників високого рівня, зокрема міністри та єврокомісари, які працюватимуть з державою протягом переговорного процесу щодо вступу до ЄС.
Також вона розповіла, що в українському законодавстві було багато змін стосовно національних меншин, зокрема російської.
"Хочу звернути увагу, що було дуже багато і змін до законодавства, які дублюють питання нацменшин, у тому числі статус російської національної меншини - не російськомовного населення, а російської нацменшини… Комплекс усіх цих рішень і оцінок дозволить Європейській комісії сказати, що всі необхідні критерії для початку переговорів у цій сфері ми виконали", - сказала вона.
Віцепрем'єр-міністерка також підкреслила, що в Україні для представників російської нацменшини не має обмежень у межах закону.
- 2 липня євродепутатка Данута Хюбнер розповіла, що вже в липні може розпочатися процес аналізу українського законодавства на сумісність з європейським: Україна має ретельно підготуватися до скринінгу, щоб він не затягнувся надовго.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.73
- Актуальне
- Важливе