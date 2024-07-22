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Оновлено

Для України шлях вступу до ЄС буде коротшим через те, що вона є частиною зони вільної торгівлі, - Стефанішина

22 липня, 2024 понедiлок
15:40
Суспільство Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що для Києва процес вступу до Європейського Союзу буде коротшим, оскільки держава є частиною зони вільної торгівлі

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Про це вона розповіла в кулуарах публічної дискусії "Процес вступу України до ЄС: як рухатися ефективно та швидко" в понеділок у Києві, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Стефанішина підкреслила, що президент Європейської ради Шарль мішель заявляв: до 2030 року до ЄС приєднаються 8 країн. За її словами, для України такий шлях буде "однозначно коротшим", оскільки держава 10 років є частиною зони вільної торгівлі.

"Багато чого залежить від того, наскільки швидко ми зможемо інтегрувати нашу правову систему, правила, які дозволяють бути в ринку. І я впевнена, що кілька років - це максимальний поріг, який нам потрібен, аби свою роботу виконати", - додала віцепремʼєр-міністерка.

Водночас Стефанішина наголосила: наразі в Україні перебувають 11 радників високого рівня, зокрема міністри та єврокомісари, які працюватимуть з державою протягом переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Також вона розповіла, що в українському законодавстві було багато змін стосовно національних меншин, зокрема російської.

"Хочу звернути увагу, що було дуже багато і змін до законодавства, які дублюють питання нацменшин, у тому числі статус російської національної меншини - не російськомовного населення, а російської нацменшини… Комплекс усіх цих рішень і оцінок дозволить Європейській комісії сказати, що всі необхідні критерії для початку переговорів у цій сфері ми виконали", - сказала вона.

Віцепрем'єр-міністерка також підкреслила, що в Україні для представників російської нацменшини не має обмежень у межах закону.

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Теги:
Україна
ЄС
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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