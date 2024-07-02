Вступ до ЄС: євродепутатка розповіла, коли може розпочатись скринінг законодавства України на сумісність з європейським

Про це в інтерв'ю Еспресо розповіла депутатка Європейського парламенту, екскомісарка до справ регіональної політики Європейського Союзу Данута Хюбнер.

"Вже у липні може розпочатися так званий скринінг, аналіз сумісності європейського законодавства з українським законодавством, власне навпаки українського права із європейським правом. І тут повинна бути добре підготована комісія, яка, як мене запевнили, вже готова", - сказала вона.

Хюбнер вказала, що комісія перевірятиме всі законодавчі акти й ті, що матимуть розбіжності, необхідно буде доопрацьовувати. Євродепутатка наголосила, що враховуючи багате європейське законодавство, терміни закінчення скринінгу не встановлюються.

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"Я думаю, що ми навчилися на прикладі Західних Балкан, що такий статус кандидата або того, хто постійно перебуває у переговорах, без кінця, то є погано і для Союзу, і для країни-кандидатки. Тому я думаю, що щодо України не буде чогось такого. Сподіваюсь, і потрібно буде стежити за тим, щоб цього уникати. Але це муситиме тривати стільки, скільки часу буде потрібно на це виділити", - вказала Хюбнер.

Вона наголосила, що для того, аби скринінг був швидким та ефективним, Україна повинна бути добре підготовленою. В іншому випадку, він "може тривати дуже довго, якщо ви будете не готові". Вже після завершення аналізу законодавства розпочнеться процес справжніх переговорів.

"Вузькі переговорні рамки комісія вже приготувала, вони в Раді, їх переглядають країни-члени, тому ми робимо усе, що можемо з боку ЄС, щоб ті переговори розпочалися якнайшвидше. Але з одного боку вони будуть складними, бо завжди такі переговори такими є, адже це не є переговори "я продаю – ти купуєш, я хочу продати якнайдорожче, а ти - купити якнайдешевше", - підсумувала євродепутатка.