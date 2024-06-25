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Вступ до ЄС: європейські дипломати вважають, що скринінг українського законодавства відбуватиметься швидко

25 червня, 2024 вiвторок
19:29
Світ ЄС - Україна

Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода, прокоментувала початок перемовин про вступ України до ЄС

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У нас була можливість коротко поспілкуватися із віцепрем'єр-міністеркою з питань інтеграції Стефанішиною, яка очолює українську делегацію. За її словами, це історичний день для України і для багатьох європейських столиць. Ще буквально два роки тому, 23 червня на 2022 року Євросоюз говорив, що буде підтримувати Україну скільки знадобиться. По суті, це перша реалізована обіцянка. Якщо перейти до практичних кроків, до кінця 2024 року, за словами Стефанішиної, Україна розраховує, що буде завершений скринінг українського законодавства на предмет відповідності Європейському", - повідомила Степаненко.

За її словами, європейські дипломати теж вважають, що цей процес буде відбуватися відносно швидко: "Завдяки угоді про асоціацію і тісній співпраці, Євросоюз добре знайомий із ситуацією в Україні. Тому скринінг відбудеться відносно швидко".

Друге півріччя 2024 року у Раді ЄС головуватиме Угорщина, і це одна із причин, чому поспішали із проведенням міжурядової конференції, каже Степаненко.

"Це дає формальний старт перемовинам про вступ в ЄС. Важливо, щоб Будапешт не мав інструменту заблокувати переговори і затягувати процес. Оскільки країна, що головує - впливає на формування порядку денного у Європейському Союзі", - додала вона.

  • У вівторок, 25 червня, Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.


     
Теги:
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
підтримка України
Світ про Україну
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