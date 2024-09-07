Україна повернула з окупованих територій двох жінок похилого віку
Завдяки скоординованим зусиллям нашого Офісу омбудсмана та партнерів ще двох громадянок похилого віку вдалося повернути на підконтрольну Україні територію
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Цього разу допомоги потребували дві жінки похилого віку, які залишилися на ТОТ Херсонщини. Через загальну ситуацію з безпекою вони не могли виїхати самостійно. Після звернення рідних до Офісу омбудсмана, ми оперативно організували безпечне перевезення жінок на підконтрольну територію України", - розповів він.
Зараз жінки вже в безпеці та возз'єдналися зі своїми родинами в Києві та Ковелі, де їм буде надана необхідна підтримка та догляд, запевнив омбудсмен.
"Ми продовжуємо активно працювати над тим, щоб допомогти нашим громадянам, які опинилися в окупації. Офіс Омбудсмана робить усе можливе для забезпечення безпеки та прав наших громадян, навіть у найскладніших умовах", - резюмував він.
- 4 вересня з тимчасово окупованої частини Херсонщини зусиллями волонтерів Save Ukraine вдалося повернути на підконтрольну уряду територію ще одну українську родину.
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