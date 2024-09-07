Україна повернула з окупованих територій двох жінок похилого віку

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Цього разу допомоги потребували дві жінки похилого віку, які залишилися на ТОТ Херсонщини. Через загальну ситуацію з безпекою вони не могли виїхати самостійно. Після звернення рідних до Офісу омбудсмана, ми оперативно організували безпечне перевезення жінок на підконтрольну територію України", - розповів він.

Зараз жінки вже в безпеці та возз'єдналися зі своїми родинами в Києві та Ковелі, де їм буде надана необхідна підтримка та догляд, запевнив омбудсмен.

"Ми продовжуємо активно працювати над тим, щоб допомогти нашим громадянам, які опинилися в окупації. Офіс Омбудсмана робить усе можливе для забезпечення безпеки та прав наших громадян, навіть у найскладніших умовах", - резюмував він.