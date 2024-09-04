З ТОТ Херсонщини повернули ще одну родину з трьома дітьми

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сім'я виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років. Боячись, що дітлахів заберуть до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Там так звані вчителі промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію", - розповів він.



Нині діти й дорослі – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб, зазначив посадовець.