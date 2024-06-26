На ТОТ перебувають 1,5 млн українських дітей, - Верещук
На тимчасово окупованих територіях України живуть 6 млн громадян, 1,5 млн з яких - діти
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає Укрінформ.
"Це 6 млн українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Це півтора мільйона дітей, які зараз на ТОТ. Водночас ми говоримо про майже 5 млн внутрішніх переселенців. Дехто з них залишився без нічого, однак не змінюють своєї донецької чи луганської прописки, чекаючи на повернення", - заявила вона.
Також Верещук наголосила, що громадяни України готові повертатися в деокуповані регіони й брати участь у відновленні інфраструктури після закінчення активних бойових дій.
"Під час закордонних відряджень я завжди зустрічаюся з нашою діаспорою, а також громадянами, які виїхали після 24 лютого. 90% із них зі сльозами на очах кажуть, що вони хочуть повернутись, щойно дозволить безпекова ситуація", - додала вона.
- 17 червня стало відомо, що майже 130 тис. внутрішньо переміщених осіб змушені були повернутись додому - на тимчасово окуповані території України або в зони бойових дій через проблеми на нових місцях проживання.
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