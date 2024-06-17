Майже 130 тис. ВПО вимушено повернулись у зони бойових дій чи на тимчасово окуповані території, - депутат Ткаченко

Про це повідомив голова робочої групи з питань житла парламентської ТСК із захисту прав ВПО Максим Ткаченко на конференції "Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам", передає Укрінформ.

Він зазначив, що українці вимушено повертаються додому на ТОТ чи в зони бойових дій, оскільки не змогли влаштуватись на новому місці.

"Саме через різні проблеми на нових місцях, труднощі з працевлаштуванням чи житлом вже майже 130 тис. ВПО змушені були повернутися додому, у зону бойових дій чи навіть на ТОТ", - сказав Ткаченко.

За його словами, ВПО є однією з найуразливіших категорій населення. Також він зауважив, що частина внутрішніх переселенців потребує фінансової підтримки від держави, адже з різних причин вони не можуть працевлаштуватись.

"Водночас ці люди - патріоти, це той скарб, на який ми будемо спиратись, відновлюючи Україну після перемоги. Тому дуже важливо для держави підтримувати ВПО, допомагати їм ставати на ноги на новому місці", - заявив депутат.