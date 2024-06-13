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В Україні 4,6 млн людей мають статус ВПО, з них отримують виплати 1,5 млн, - Верещук

13 червня, 2024 четвер
04:45
Суспільство

В Україні станом на травень 4,6 мільйона людей мають статус внутрішньопереміщених осіб. З них 1,5 мільйона отримують виплати від держави

Зміст

Про це в етері телемарафону повідомила віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Укрінформ

За її словами, офіційно в Україні зареєстровано 4,6 мільйона внутрішньо перемішених людей.  

"Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були введені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус", - заявила Верещук. 

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Водночас виплати від держави отримують 1,5 мільйона переселенців. 

"Відрізняймо кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили", - наголосила вона. 

Міністерка також повідомила, що останнім часом кількість ВПО значно не збільшилась, навіть попри посилення евакуації з небезпечних районів. Наприклад, за травень з Сумщини евакуювалися 3,5 тисячі осіб, із Харківщини – 6,5 тисячі людей. Йдеться про тих переселенців, які отримали довідку ВПО вперше. 

  • Раніше в Міністерстві реінтеграції розповіли, що люди, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб. Після цього вони матимуть право на виплати ВПО. 
Теги:
Україна
Війна з Росією
Ірина Верещук
внутрішні переселенці
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