У Мінреінтеграції пояснили, чи мають право на виплати ВПО люди, які повторно евакуюються з Харківщини

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міністерка Ірина Верещук зазначила, що люди, які виїхали в межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Втім вони мають бути включені до списків евакуйованих від місцевої влади.

"Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43", - йдеться у повідомленні.

Щоб поновити статус переселенця, громадяни мають звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у тій громаді, в якій їх прийняли. Після цього їм зможуть призначити державну грошову допомогу у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і людям похилого віку або особам з інвалідністю.

"Така допомога призначається на 6 місяців", - додали в Мінреінтеграції