У Мінреінтеграції пояснили, чи мають право на виплати ВПО люди, які повторно евакуюються з Харківщини
Люди, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб: після цього вони матимуть право на виплати ВПО
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Міністерка Ірина Верещук зазначила, що люди, які виїхали в межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Втім вони мають бути включені до списків евакуйованих від місцевої влади.
"Для включення до цього списку особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43", - йдеться у повідомленні.
Щоб поновити статус переселенця, громадяни мають звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у тій громаді, в якій їх прийняли. Після цього їм зможуть призначити державну грошову допомогу у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і людям похилого віку або особам з інвалідністю.
"Така допомога призначається на 6 місяців", - додали в Мінреінтеграції
- З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.
- Станом на ранок 18 травня, рятувальники ДСНС евакуювали 9900 цивільних у Харківській області. Тільки з Вовчанської громади - 2500 людей.
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