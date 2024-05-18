На Харківщині рятувальники евакуювали майже 10 тис. людей

Про це повідомляє ДСНС.

"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів. Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано близько 2500 людей", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що евакуація у Харківській області все ще триває, а саме з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів.