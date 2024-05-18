На Харківщині рятувальники евакуювали майже 10 тис. людей
Станом на ранок суботи, 18 травня, рятувальники ДСНС евакуювали 9900 цивільних у Харківській області. Тільки з Вовчанської громади - 2500 людей
Про це повідомляє ДСНС.
"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів. Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано близько 2500 людей", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники наголосили, що евакуація у Харківській області все ще триває, а саме з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів.
- 10 травня у Вовчанську під час евакуації зникли два волонтери з Київщини. Поліція за попередніми даними припускає, що їх могли розстріляти окупанти.
- Згодом стало відомо, що російські військові забороняють місцевим жителям евакуюватися з північної частини Вовчанська на Харківщині. Вони беруть цивільних в полон, також зафіксовані розстріли.
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